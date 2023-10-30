Нидерланды через две недели поставят в Румынию F-16 для украинских пилотов

Обещанные Нидерландами истребители F-16 для обучения украинских летчиков поставят через две недели в румынский учебный центр, заявил в понедельник премьер Марк Рютте во время сеанса видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я проинформировал президента Зеленского, что F-16, которые обещали поставить Нидерланды для укрепления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели", - написал Рютте в своем аккаунте в соцсети X.
Помимо этого, он обсудил с президентом Украины создание маршрута, альтернативного черноморскому зерновому коридору. Нидерланды собираются поставить Киеву патрульные катера для обеспечения безопасности нового маршрута. "Мы недавно провели переговоры по этой теме в порту города Одессы", - отметил нидерландский премьер.
Ранее в октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинские ВВС первые самолеты F-16 могут поступить не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в коалиции.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби летом заявил, что обучение украинских пилотов будут проводить в Румынии и Дании.
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