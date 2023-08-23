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СНГ 23.08.2023 22:09

Украина сможет получить все 42 самолета от Нидерландов, когда будут готовы пилоты - Зеленский

Украина сможет получить все 42 самолета от Нидерландов, когда украинские пилоты пройдут соответствующее обучение, заявил президент Владимир Зеленский.

"С Марком Рютте мы договорились, что мы можем рассчитывать на 42 самолета. А больше у него нет. Из них на 18-ти мы будем проходить обучение. И когда мы научимся, мы сможем получить эти 18. Остальные мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы", - заявил он на пресс-конференции по итогам 3-го саммита Крымской платформы в Киеве.

При этом, такое количество самолетов Зеленский назвал "очень серьезным".

"Скажу откровенно: когда мы готовили все эти встречи и говорили с партнерами, рассчитывали хотя бы на 12. Я всем благодарен. Все поработали. У нас большой потенциал", - отметил президент.

Глава государства также пояснил ситуацию относительно потенциального получения шведских самолетов "Grippen".

В частности, по его словам, в ближайшие 5 недель в Швеции украинская техническая группа будет изучать работу данных самолетов.

"Далее, если они нам будут технически полностью подходить, и если правительство Швеции будет готово это обсуждать (передачу их Украине – ИФ-У), то после этого мы будем договариваться о тренировочной миссии. Именно так мы работали по F-16", - сказал Зеленский, добавив, что Швецию по этому вопросу также посещал командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, АВИАЦИЯ


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