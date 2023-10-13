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Дальнее зарубежье 13.10.2023 23:19

Премьер Нидерландов пообещал Украине ракеты для Patriot и патрульные катера

Власти Нидерландов пообещали передать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot, а также патрульные катера, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

По его информации, такое обещание сделал в ходе визита в Украину премьер Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, Нидерланды также передадут Киеву беспилотники, боеприпасы для танков.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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