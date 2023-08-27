Нетаньяху ответил ХАМАС на угрозу войны

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что ХАМАС заплатит полную цену за свои преступления. Речь Нетаньяху стала ответом на угрозы войны со стороны ХАМАС.
Политик заявил, что любые попытки организовать или профинансировать террор в отношении Израиля будут отмщены, и подчеркнул, что лидеры ХАМАС скрываются в потайных убежищах и произносят "хвастливые слова" оттуда именно из-за осознания этого факта.
25 августа заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что оно готово развернуть полномасштабные боевые действия против Израиля, которые приведут к его "полномасштабному поражению".
В.Алиев
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