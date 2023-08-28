Трамп 4 марта 2024 года предстанет перед судом по делу о «беспорядках 6 января»

Судебное заседание по делу о предполагаемой попытке экс-президента США Дональда Трампа изменить результаты выборов 2020 года, чтобы остаться у власти, назначено на март следующего года, сообщают американские СМИ.

Федеральный судья Таня Чуткан заявила, что оно состоится 4 марта.

Таким образом, она отказала Трампу в запросе на то, чтобы разбирательство началось позже - в 2026 году. Спецпрокурор Джек Смит предлагал в качестве даты - январь 2024 года.

Американские СМИ отмечают, что первое заседание пройдет за день до значимого для Республиканской партии США события: 5 марта в ряде штатов пройдут праймериз.

Судебное разбирательство по еще одному из дел Трампа назначено на 25 марта в Нью-Йорке. Расследование федерального дела о хранении секретных документов должно начаться 20 мая во Флориде.

Спецпрокурор Смит проводит расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, затем его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампу за последние месяцы предъявили обвинения в общей сложности по четырем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.