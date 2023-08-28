ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов, ею можно отправлять деньги и в Азербайджан

Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay, говорится на сайте регулятора.
Система была внесена в реестр ЦБ 25 августа, ее оператором является ООО "Трубная СИВ". По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Москве в 2019 году, бенефициаром выступает Ирина Хелльмих.
Согласно данным на сайте платежной системы, ее пользователям доступны трансграничные переводы в Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Турцию, Армению и еще 32 страны.
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