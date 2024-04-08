ЦБ РФ может приступить к снижению ставки, скорее, во II полугодии, пока много сдерживающих факторов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина повторила сигнал о возможности начала снижения ключевой ставки, скорее, во втором полугодии 2024 года, предупредила о рисках преждевременного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски", - сообщила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы в понедельник.

"Опыт многих стран показывает, что преждевременное снижение ставок способно спровоцировать вторую волну инфляции, справиться с которой будет сложнее, чем с первой", - заявила глава ЦБ.

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.