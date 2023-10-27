ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 200 б.п. - до 15%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 15,0% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение ключевой ставки на 100 б.п. - до 14%.
ЦБ отмечает значительное усиление инфляционного давления: оно складывается выше ожиданий регулятора.
"Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", - подчеркивает Банк России.
ЦБ также обращает внимание на то, что снижение бюджетного стимула (исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики) в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. "В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - подчеркивает регулятор.
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6,0-7,0%. Банк России допустил превышение цели по инфляции в 2024 году, введя диапазон прогноза 4,0-4,5% (ранее - 4%).
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