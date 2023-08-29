Эстония изучает возможность закрытия КПП «Койдула» на границе с РФ

Эстония изучает возможность закрытия для автомобильного движения пограничного пункта с Россией "Койдула" ("Куничина гора" со стороны РФ).

"На основании анализа последствий, который будет завершен в конце года, Эстония рассмотрит вопрос о закрытии одного пункта пересечения границы с Россией в Южной Эстонии", - сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс порталу ERR.

По его словам, решения пока нет, но вполне вероятно, что пограничный пункт пропуска "Койдула" может быть закрыт для автомобильного движения.

В качестве причин возможного закрытия министр назвал резкое сокращение числа пересечений границы, низкий уровень отношений с Россией и экономию средств.

По его словам, по сравнению с периодом до коронавируса количество пересечений восточной границы сократилось почти на 80%, в том числе на двух пунктах перехода в Южной Эстонии ("Койдула" и "Лухамаа") - почти вдвое.

В то же время министр отметил, что в Лухамаа сохранится возможность пересечения эстонско-российской границы на автомобиле.

На границе Эстонии с Россией для международного движения открыты пять пунктов пересечения границы, три из которых предназначены для автомобильного движения: в Нарве, Лухамаа и Койдула, а два - для железнодорожного сообщения. Кроме того, есть два двусторонних пеших пункта пересечения границы жителями Эстонии и России. Один из них, пограничный пункт пропуска "Нарва-2", временно закрыт с ноября прошлого года.