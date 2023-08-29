ГАТ направит около 700 тыс. манатов для адаптации домов и улиц в Басгале к историческому облику

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ОАО «Ismayilli Tikinti-27» к работам по адаптации домов и ряда улиц на территории Государственного историко-культурного заповедника Басгал к историческому облику.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 695,741 тыс. манатов.

Срок завершения работ – до 30 сентября 2024 года.

Х.Насирзаде