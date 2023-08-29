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Туризм 29.08.2023 16:24

ГАТ направит около 700 тыс. манатов для адаптации домов и улиц в Басгале к историческому облику

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ОАО «Ismayilli Tikinti-27» к работам по адаптации домов и ряда улиц на территории Государственного историко-культурного заповедника Басгал к историческому облику.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 695,741 тыс. манатов.

Срок завершения работ – до 30 сентября 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, БАСГАЛ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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