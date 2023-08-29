Нефть стабилизировалась

Рост цен на нефть в целом сошел на нет вечером во вторник, инвесторы следят за приближением урагана "Идалия" к побережью Флориды.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 3 цента (0,04%) - до $84,45 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 4 цента (0,05%) - до $80,14 за баррель.
Внимание трейдеров направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.
"Пока мы не ожидаем, что шторм окажет существенное влияние на добычу нефти на востоке Мексиканского залива, но могут наблюдаться локальные перебои спроса на нефтепродукты", - написали аналитики StoneX под руководством Алекса Хоудса.
Негативное влияние на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу мировой экономики, в том числе на фоне слабых статданных из Китая.
"Кажется, что среди экономических новостей главное место занимают проблемы Китая, и это негативный фактор, - написал президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Кроме того, летний сезон вождения приближается к концу".
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