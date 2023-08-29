Мэр Майями Суарес выбыл из гонки за пост президента США

Мэр Майями Фрэнсис Суарес, участвовавший в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил во вторник, что останавливает свою президентскую кампанию.
"Хотя я и решил приостановить свою президентскую кампанию, мое стремление сделать эту страну лучше для каждого американца остается неизменным", - написал он в заявлении на странице в соцсети X (бывшая Twitter).
Он добавил, что будет поддерживать контакты с другими кандидатами-республиканцами, и сделает "все возможное, чтобы наша партия выдвинула сильного кандидата, который сможет вдохновить и объединить страну".
Американцу кубинского происхождения Суаресу 45 лет. В 2017 году он был избран мэром Майами, в 2021 году его переизбрали на второй срок. В июне он заявил, что присоединился к президентской гонке, однако так и не смог набрать популярность среди республиканского электората.
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