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Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Свыше 80% избирателей выразили обеспокоенность состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Bipartisan Policy Center.

"82% избирателей заявили, что состояние демократии в США их "тревожит", в том числе 40% ответили, что "очень тревожит". При этом об обеспокоенности заявили по 84% сторонников и Демократической, и Республиканской партий", - сообщает издание The Hill.

Кроме того, опрос показал, что 59% американцев не верят, что партии, когда необходимо принимать совместные решения, могут договариваться: в этом недостаточно уверены 62% сторонников республиканцев против 50% голосующих за демократов.

Опрос также оценил настроения избирателей по вопросам, касающимся экономики и искусственного интеллекта.

67% респондентов сообщили, что считают "очень важным" для обеих партий работать вместе, чтобы принимать двухпартийные решения по экономике. 88% избирателей назвали инфляцию главной проблемой, а 84% заявили, что она влияет на их потребительские предпочтения и финансы.

Тем временем, 73% избирателей отметили, что обеспокоены перспективой потерять работу из-за развития искусственного интеллекта, а 46% заявили, что негативно относятся к росту его применения.

Опрос проводился в период с 21 по 24 августа среди 1959 зарегистрированных избирателей.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТИЯ, ИЗБИРАТЕЛИ, ОПРОС


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