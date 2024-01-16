Премьер Бельгии видит в предстоящих европейских и американских выборах испытание для демократии

Председательствующий в Совете ЕС премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что 2024 год станет годом испытаний для демократии и свобод, имея в виду европейские выборы, а также президентские выборы в США.
"Если 2024 год снова принесет нам "Америка прежде всего", это будет более чем когда-либо "Европа сама по себе", - сказал бельгийский премьер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где во вторник обсуждалась программа начавшегося 1 января председательства Бельгии в Совете ЕС.
Де Кроо призвал членов Европарламента сохранять солидарность с Украиной и продолжать военную поддержку, подчеркнув "экзистенциальный характер" такой помощи для европейцев.
Глава бельгийского правительства также считает необходимым открыть европейские рынки капиталов для стимулирования инноваций и наряду с "Зеленым курсом" ЕС иметь европейское промышленное соглашение. Он указал при этом, что США и Китай в своей климатической политике имеют множество привлекательных стимулов-пряников, тогда как в Европе слишком часто полагаются на кнут.
Что касается миграции, по словам Де Кроо, частью решения проблемы является поддержка "более скоординированного и интегрированного внешнеполитического подхода". С этой целью он призвал к широкому партнерству со странами происхождения миграции, чтобы помочь им стать более стабильными.
Премьер-министр Бельгии также заявил, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы положить конец страданиям населения в Израиле и Палестине. Он призвал установить в секторе Газа "более безопасные и открытые гуманитарные коридоры". По его мнению, ЕС должен поддержать Израиль в освобождении заложников и помочь стране в ее законной борьбе против террористических действий ХАМАС.
Баку продолжает принимать меры для защиты прав Фарида Сафарли, осужденного в Иране - МИД
Власти Азербайджана направят около 1 млн манатов на работы в рамках проекта «умное село» в Физулинском районе
Азеришыг направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-кВ ЛЭП для внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус
Германия за 11 мес. 2023г увеличила экспорт нефтепродуктов в Азербайджан почти на 62%
«Дочка» Latvenergo построит в Литве ветропарк за 30 млн евро
Алиев ввел в строй систему водоснабжения города Нефтчала
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до девяти - МЧС
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до восьми - МЧС
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы