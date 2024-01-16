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Дальнее зарубежье 16.01.2024 17:50

Премьер Бельгии видит в предстоящих европейских и американских выборах испытание для демократии

Председательствующий в Совете ЕС премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что 2024 год станет годом испытаний для демократии и свобод, имея в виду европейские выборы, а также президентские выборы в США.

"Если 2024 год снова принесет нам "Америка прежде всего", это будет более чем когда-либо "Европа сама по себе", - сказал бельгийский премьер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где во вторник обсуждалась программа начавшегося 1 января председательства Бельгии в Совете ЕС.

Де Кроо призвал членов Европарламента сохранять солидарность с Украиной и продолжать военную поддержку, подчеркнув "экзистенциальный характер" такой помощи для европейцев.

Глава бельгийского правительства также считает необходимым открыть европейские рынки капиталов для стимулирования инноваций и наряду с "Зеленым курсом" ЕС иметь европейское промышленное соглашение. Он указал при этом, что США и Китай в своей климатической политике имеют множество привлекательных стимулов-пряников, тогда как в Европе слишком часто полагаются на кнут.

Что касается миграции, по словам Де Кроо, частью решения проблемы является поддержка "более скоординированного и интегрированного внешнеполитического подхода". С этой целью он призвал к широкому партнерству со странами происхождения миграции, чтобы помочь им стать более стабильными.

Премьер-министр Бельгии также заявил, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы положить конец страданиям населения в Израиле и Палестине. Он призвал установить в секторе Газа "более безопасные и открытые гуманитарные коридоры". По его мнению, ЕС должен поддержать Израиль в освобождении заложников и помочь стране в ее законной борьбе против террористических действий ХАМАС.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ДЕМОКРАТИЯ


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