Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8822 RUR   0.0188 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

24.07 $/bbl +/- WTI 78.74 +1.67 Brent 82.74 +1.67

Дальнее зарубежье 25.07.2023 10:32

Трамп заявил, что в случае избрания президентом заставит Европу компенсировать США затраты на помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который является кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года, заявил, что в случае избрания потребует от Европы заплатить США за восстановление своих запасов оружия, которые сильно сократились из-за поставок Киеву, сообщило издание The Hill.

Оно пишет, что в заранее записанном видеролике, опубликованном его предвыборной кампанией, бывший президент сказал, что европейские союзники Вашингтона оказывают Украине лишь "крошечную долю" помощи по сравнению с Соединенными Штатами, и предположил, что Байден "слишком слаб и слишком неуважаем, чтобы даже просить" о возмещении.

Трамп отметил, что, будучи президентом, он "полностью перестроил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на сильную глобальную позицию".

"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казна опустошена, ряды (военнослужащих - ИФ) сокращаются, наша страна полностью унижена, и у нас коррумпированный, скомпрометированный президент, жулик Джо Байден, который втягивает нас в Третью мировую войну", - цитирует газета заявление экс-президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЕВРОПА, УКРАИНА


Похожие новости


Трамп опередил бы Байдена на выборах, если бы они проходили сейчас Трамп считает, что обнаруженный в Белом доме кокаин мог предназначаться Байдену или его сыну Судья запретил Трампу публиковать материалы по делу о незаконном хранении секретных документов Минюст США предложил запретить Трампу публиковать материалы по делу о незаконном хранении секретных документов Группа сенаторов-республиканцев требует назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена Трамп в очередной раз обвинил администрацию Байдена в злоупотреблении властью Трамп не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов Трамп о предъявленных ему обвинениях: Минюст США стал оружием в руках Байдена Спецпрокурор США хочет провести «быстрый суд» над Трампом Предъявление обвинений Трампу Минюстом приведет к расколу в стране и станет ужасным посланием миру - Пенс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az