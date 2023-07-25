Трамп заявил, что в случае избрания президентом заставит Европу компенсировать США затраты на помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который является кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года, заявил, что в случае избрания потребует от Европы заплатить США за восстановление своих запасов оружия, которые сильно сократились из-за поставок Киеву, сообщило издание The Hill.
Оно пишет, что в заранее записанном видеролике, опубликованном его предвыборной кампанией, бывший президент сказал, что европейские союзники Вашингтона оказывают Украине лишь "крошечную долю" помощи по сравнению с Соединенными Штатами, и предположил, что Байден "слишком слаб и слишком неуважаем, чтобы даже просить" о возмещении.
Трамп отметил, что, будучи президентом, он "полностью перестроил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на сильную глобальную позицию".
"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казна опустошена, ряды (военнослужащих - ИФ) сокращаются, наша страна полностью унижена, и у нас коррумпированный, скомпрометированный президент, жулик Джо Байден, который втягивает нас в Третью мировую войну", - цитирует газета заявление экс-президента.
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