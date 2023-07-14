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Дальнее зарубежье 14.07.2023 09:10

Байден разрешил задействовать до трех тысяч американских резервистов в Европе

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону направить до 3 тыс. армейских резервистов в Европу, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя оперативного управления американского объединенного комитета начальников штабов генерала-лейтенанта Дугласа Симса.

По его словам, это решение позволит министерству усилить поддержку союзников и сохранить расширенное американское присутствие за рубежом.

Когда именно Пентагон намерен задействовать эти резервные силы, и намерен ли вообще, неизвестно, отмечает газета.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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