США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16

США дадут европейским странам официальное разрешение на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент дал зеленый свет, и мы дадим разрешение, поддержим, поспособствуем и предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16 так скоро, как только европейцы будут готовы", - сказал Салливан в интервью CNN.

Он отметил, что, по словам европейских властей, им нужно еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.