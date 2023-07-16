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Дальнее зарубежье 16.07.2023 21:36

США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16

США дадут европейским странам официальное разрешение на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент дал зеленый свет, и мы дадим разрешение, поддержим, поспособствуем и предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16 так скоро, как только европейцы будут готовы", - сказал Салливан в интервью CNN.

Он отметил, что, по словам европейских властей, им нужно еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.

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Тэги: США, ЕВРОПА, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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