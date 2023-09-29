Байден считает движение в поддержку Трампа угрозой американской демократии

Президент США Джо Байден предупредил, что действия его предшественника и возможного соперника на будущих президентских выборах Дональда Трампа угрожают американской демократии, пишут американские СМИ.
"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Это экстремистское движение, не разделяющее основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой")", - заявил Байден, выступая в Аризоне на мероприятии памяти покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Как отмечает телеканал CNN, Байден "обострил свой центральный аргумент в его потенциальном реванше с Дональдом Трампом и попросил избирателей отдать приоритет здоровью американских институтов".
"Нет сомнений в том, что сегодня Республиканской партией управляют и запугивают республиканские экстремисты MAGA", - подчеркнул президент.
The New York Times в свою очередь называет выступление Байдена "самым прямым осуждением своего главного соперника-республиканца за многие месяцы".
Байден напомнил: "Трамп говорит, что конституция дала ему, как президенту, право делать все, что он хочет". "Это опасная идея, если президент ставит себя выше закона, ведь у него нет ограничений на власть", - обращает внимание издание на слова Байдена.
Газета считает, что "нападки на Трампа без церемоний" стало заметным изменением позиции Байдена, который ранее "месяцами в основном говорил о преимуществах своей политики".
Азербайджан в течение ближайших дней допустит международную группу экспертов ООН в Карабах – Гаджиев
Минобороны Азербайджана отчиталось о деятельности Инженерных войск на освобожденных территориях
ЖК №2 в Зангилане будет рассчитан на 87 квартир, №3 – на 192 квартиры, №4 – на 131 квартиру
НС AzerGold обсудил расширение геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабахе и В.Зангезуре
ATU направит 1,83 млн манатов на капремонт студенческого общежития
AzInTelecom направит 2 млн манатов на закупку сетевого и серверного оборудования
Госагентство ОМС направит 15 млн манатов на капремонт родильного дома
Строительство мечети в Зангилане завершится весной 2024 года
В Роттердаме два человека погибли в результате стрельбы в медицинском центре
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
«Нар» представляет концепцию «Самый близкий тебе»
Чтобы сохранить планету пригодной для жизни, зеленый энергопереход должен произойти в три раза быстрее предыдущих переходов на новые источники энергии
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС