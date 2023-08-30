Список спецэкспортеров нефтепродуктов будет принят в ближайшее время - Новак

Правительство утвердит список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта" в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Что касается ценообразования (на нефтепродукты - ИФ), то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы (...) был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый экспорт" - в ближайшее время буквально. Увеличим нормативы поставок на биржу. Соответственно, идет и (...) оптимизация графика ремонтных работ на НПЗ", - сказал он в ответ на вопрос о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на топливо.
Новак отметил, что утверждение списка спецэкспортеров - самый оперативный вариант решения проблемы "серого" экспорта.
Также вице-премьер подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита нефтепродуктов нет.
"На бирже наблюдается баланс, достаточность. Но для того, чтобы нормально пройти до конца года, и посевную (пройти - ИФ), мы сейчас вместе с потребителями из сельского хозяйства работаем, чтобы (...) равномерность (потребления - ИФ) обеспечить, чтобы не было колебаний на рынке.
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