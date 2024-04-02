35% экспорта нефтепродуктов из России в 2023г пришлось на страны АТР

На страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2023 году пришлось более 35% экспорта нефтепродуктов из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Он подчеркнул, что Россия переориентировала "весь выпавший после введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов на новые рынки".
"В прошлом году основными покупателями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом в 2023 г. в страны АТР было поставлено более 80% российской нефти и более 35% нефтепродуктов", - сказал вице-премьер РФ.
Объем экспорта нефтепродуктов из России в 2023 году не раскрывался, объем переработки нефти составил 275 млн т из добытых 530,6 млн т. Производство автомобильного бензина составило 44 млн т, дизельного топлива - 88 млн т. Глубина нефтепереработки выросла с 72% в 2000 году до 84% по итогам 2023 года, заметил вице-премьер РФ.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году Россия экспортировала 2,6 млн б/с нефтепродуктов (перевод баррелей в тонны происходит по разным коэффициентам в зависимости от продукта), что на 100 тыс. б/с больше, чем в 2022 году и соответствует уровню 2021 года.
В 2021 году Россия, по данным Минэкономразвития, экспортировала 144,1 млн т нефтепродуктов, в 2022 году - 127,4 млн т.
Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2024-м, 2025-м и 2026 годах Россия поставит на экспорт по 131,3 млн тонн нефтепродуктов (по базовому сценарию). Ожидалось, что по итогам 2023 года на внешние рынки будет поставлено 128 млн тонн нефтепродуктов.
Экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.
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