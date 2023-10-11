Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, открывая заседание межправительственной комиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН). Кроме того, Новак подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с королевством в области мирного атома, геологоразведки, а также в поставках продовольствия и сельхозпродукции.

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