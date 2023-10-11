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ТЭК 11.10.2023 14:27

Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, открывая заседание межправительственной комиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН).

Кроме того, Новак подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с королевством в области мирного атома, геологоразведки, а также в поставках продовольствия и сельхозпродукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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