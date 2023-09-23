Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Дальнее зарубежье 23.09.2023 22:26

Россия рассчитывает, что Саудовская Аравия не станет обзаводится ядерным оружием

Иран не планирует создавать ядерное оружия, поэтому Москва рассчитывает, что и Саудовская Аравия не будет им обзаводиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я слышал, что было сказано: "Если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать". Я отношусь к этому как к констатации факта", - сказал Лавров на пресс-конференции в субботу.

"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств, и Иран многократно подтверждал, что такого намерения у них нет, у них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - подчеркнул он.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу Fox News заявил, что королевству придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, САУДАРАВИЯ, ЯО


Похожие новости


Лавров заявил об отсутствии на данный момент перспектив для переговоров между Россией и Западом по Украине Лавров заявил, что ему не известно о каких-то новых предложениях по «зерновой сделке» Лавров: экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения "зерновой сделки" Лавров заявил, что Запад «потерял» Россию Позиции Баку и Еревана по мирному договору удалось сблизить - Лавров Продление «зерновой сделки» не связано с внутриполитическими событиями в Турции - Лавров Лавров: проблемы вокруг Украины нельзя решить «заморозкой» линии соприкосновения в Донбассе, это геополитический вопрос Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия СБ ООН Лавров предупредил, что Москва может пересмотреть свое участие в "зерновой сделке" Лавров на следующей неделе посетит Турцию - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az