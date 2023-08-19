Лавров заявил об отсутствии на данный момент перспектив для переговоров между Россией и Западом по Украине

Перспектив переговоров между Россией и Западом в контексте урегулирования ситуации на Украине в настоящее время не просматривается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью изданию "Международная жизнь" министр напомнил, что "в разных городах - то в Копенгагене, то в Джидде - проводятся многосторонние встречи без приглашения российских представителей - в надежде убедить развивающиеся страны поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского". По его словам, при этом "Москву обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются".

Он подчеркнул: "Таким образом, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. Нам это абсолютно ясно".

В ходе беседы интервьюер отметил, что в общественном дискурсе широко обсуждается тема возможного применения ядерного оружия, обратив при этом внимание, что по мнению некоторых планка его использования в условиях угрозы самому существованию России занижена.

На это Лавров напомнил, что "в контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны".

"В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам", - подчеркнул российский министр.

Он добавил: "Хочу подчеркнуть: наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана".