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СНГ 30.06.2023 13:41

Лавров: экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения "зерновой сделки"

Экспорт сельскохозяйственной продукции РФ не пострадает в случае прекращения действия "зерновой сделки", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что в любом случае экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Наши партнеры, я уверен, не пострадают", - сказал Лавров на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что часть черноморской инициативы, которая касается вывоза украинского зерна, приобрела коммерческий характер, в беднейшие страны вывозится "чуть больше 2,5% зерновых, в случае прекращения сделки Россия "обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно".

"Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской сделки, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой", - добавил министр.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ЛАВРОВ


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