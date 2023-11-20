Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Завтра в Москве планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС", - сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что делегации "прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа".