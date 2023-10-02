Москва работает с Баку над стабилизацией ситуации в Карабахе - Лавров

Россия совместно с азербайджанской стороной работает над стабилизацией ситуации в Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха", - сказал Лавров журналистам "на полях" заседания дискуссионного клуба "Валдай".
По словам министра, российская сторона "работает с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев".
"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, и что они будут прилагать усилий для этого", - отметил он.
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