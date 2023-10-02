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Карабах 02.10.2023 19:57

Москва работает с Баку над стабилизацией ситуации в Карабахе - Лавров

Россия совместно с азербайджанской стороной работает над стабилизацией ситуации в Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха", - сказал Лавров журналистам "на полях" заседания дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, российская сторона "работает с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев".

"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, и что они будут прилагать усилий для этого", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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