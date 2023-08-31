Рост ВВП Турции во II квартале замедлился до 3,8%, лучше прогноза

Экономика Турции во втором квартале 2023 года выросла на 3,8% в годовом выражении, сообщил статистический институт страны (TurkStat).
Таким образом, темпы подъема несколько замедлились по сравнению с 3,9% в первом квартале.
Тем не менее, они оказались лучше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3,5%, по данным Trading Economics.
Потребительские расходы в минувшем квартале выросли на 15,6%. Они повышаются двухзначными темпами уже семь кварталов подряд.
Госрасходы увеличились на 5,3%, инвестиции бизнеса - на 5,1%.
Экспорт в апреле-июне упал на 9%, в то время как импорт подскочил на 20,3%.
ВВП Турции во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев увеличился на 3,5%. В январе-марте, согласно пересмотренным данным, было зафиксировано снижение на 0,1%.
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