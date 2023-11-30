Рост ВВП Турции в III квартале ускорился до 5,9%, лучше прогноза

Экономика Турции в третьем квартале 2023 года выросла на 5,9% в годовом выражении, сообщил статистический институт страны (TurkStat).
Темпы подъема увеличились по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 3,9% во втором квартале и оказались лучше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 5,6% в июле-сентябре, по данным Trading Economics.
Потребительские расходы в минувшем квартале выросли на 11,2%. Они повышаются двухзначными темпами уже восемь кварталов подряд.
Госрасходы увеличились на 5,3%, инвестиции бизнеса - на 14,7%.
Экспорт в июле-сентябре повысился на 1,1%, импорт - на 14,5%.
ВВП Турции в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев увеличился на 0,3%. В апреле-июне, согласно пересмотренным данным, был зафиксирован подъем на 3,3%.
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