Товарооборот Азербайджана и Турции за последние 2 года вырос более чем на 50% - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел в Баку встречу с министром торговли Турции Омером Болатом.

«На встрече мы выразили удовлетворение динамичным развитием экономического сотрудничества Азербайджана и Турции, ростом взаимного торгового оборота более чем на 50% за последние два года, успешным инвестиционным сотрудничеством», - написал Джаббаров в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что Баку и Анкара продолжат расширение портфеля экономического сотрудничества и использование имеющегося потенциала для достижения новых целей.

Р.Ахмедов