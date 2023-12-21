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Внешняя политика 21.12.2023 17:52

Товарооборот Азербайджана и Турции за последние 2 года вырос более чем на 50% - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в четверг провел в Баку встречу с министром торговли Турции Омером Болатом.

«На встрече мы выразили удовлетворение динамичным развитием экономического сотрудничества Азербайджана и Турции, ростом взаимного торгового оборота более чем на 50% за последние два года, успешным инвестиционным сотрудничеством», - написал Джаббаров в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что Баку и Анкара продолжат расширение портфеля экономического сотрудничества и использование имеющегося потенциала для достижения новых целей.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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