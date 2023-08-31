Новак: РФ договорилась с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти, детали - на следующей неделе

РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства по вопросам развития Красноярского края.
Отвечая на вопрос главы государства о том, удалось ли договориться с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок нефти на внешние рынки, Новак сказал: "Да, договорились, но основные параметры озвучим на следующей неделе, публично".
Накануне Новак заявил, что Россия обсуждает с партнерами по ОПЕК+ возможность продления сокращения своего нефтяного экспорта на внешние рынки на октябрь.
Ранее РФ объявила о добровольном снижении поставок на мировой рынок с 1 августа на 500 тыс. б/с. На сентябрь было решено сократить их на 300 тыс. б/с.
Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.
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