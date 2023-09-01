У Байдена в рамках участия в саммите G20 не запланирована официальная встреча с Си Цзиньпином

Президент Джо Байден не планирует официально встречаться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Дели, сообщил телеканал NBC со ссылками на двух представителей американской администрации.

"Если Си Цзиньпин в конченом итоге поедет на G20, вполне возможно, что два лидера обменяются любезностями или сердечно поприветствуют друг друга, но это самое большее взаимодействие, которого официальные лица США ожидали бы на данный момент", - говорится в сообщении.

В то же время Байден заявил журналистам, что надеется на то, что Си Цзиньпин примет участие в саммите в Дели 9-10 сентября, хотя, судя по многочленным сообщениям СМИ, поездка китайского руководителя остается под вопросом.

Официальный представитель МИД КНР в ответ об участии китайского руководителя в саммите заявил накануне на брифинге в ведомстве, что пока не располагает информацией на этот счет.

Причины возможного отсутствия Си Цзиньпина на "двадцатке" не называются, наблюдатели склоняются к мнению, что отказ от поездки в Индию может быть связан с территориальными спорами между двумя странами.

Тем не менее, как отмечает телеканал, Байден по-прежнему заинтересован в контактах с китайским лидером, которые могут способствовать снижению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

По словам источников телеканала, встреча могла бы состояться в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.