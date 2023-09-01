Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 сентября ЦБА установил на уровне 1.8439 маната/1EUR (31 августа - 1.8561 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 сентября установил на уровне 0.0177/1RUB (31 августа - 0.0176манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 1 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0636 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
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