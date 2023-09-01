В Баку возложили на Ереван ответственность за обострение обстановки на границе, призывают международное сообщество осудить Армению

МИД Азербайджана возложил на Ереван ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянской границе.

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в пятницу заявили, что «подобные действия, которые совершает Армения с целью отвлечь внимание от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также ввести в заблуждение международное сообщество, должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом».

«Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью лежит на этой стране. Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры для пресечения подобных провокаций», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило о ранении троих азербайджанских военнослужащих в результате атаки армянского беспилотника и обстрела на границе.

Р.Керимов