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Внешняя политика 01.09.2023 12:31

В Баку возложили на Ереван ответственность за обострение обстановки на границе, призывают международное сообщество осудить Армению

МИД Азербайджана возложил на Ереван ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянской границе.

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в пятницу заявили, что «подобные действия, которые совершает Армения с целью отвлечь внимание от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также ввести в заблуждение международное сообщество, должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом».

«Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью лежит на этой стране. Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры для пресечения подобных провокаций», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило о ранении троих азербайджанских военнослужащих в результате атаки армянского беспилотника и обстрела на границе.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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