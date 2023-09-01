Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

ТЭК 01.09.2023 22:27

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти

Центральная комиссия Роснедр одобрила "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, входящий в состав ЦКР.

"Роснефть" свой проект представила по трем участкам на Таймыре, мы рассмотрели и одобрили. Но там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического", - сказал он.

Также Шпуров отметил, что другие компании пока не обращались за лицензиями на геологическое изучение и оценку пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземного хранилища.

По данным Росгеолфонда, лицензии на ПХН структура "Роснефти" - "Восток Ойл" - получила в ноябре 2021 года. Эти лицензии охватывают Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре (Красноярский край). В начале марта на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий. Вместе с тем, 7 марта Роснедра выдали лицензии на геолизучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" (входят в "Роснефть").

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, ХРАНИЛИЩЕ


Похожие новости


Роснефть и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах Роснефть в I кв. получила 323 млрд руб. чистой прибыли по МСФО Сечин: РФ не создает препятствия для дивидендов в адрес BP, но при экспроприации собственности будут симметричные меры BP решила выйти из капитала «Роснефти» Путин к 1 марта ждет от правительства предложения по поставкам 10 млрд куб. м газа Роснефти на экспорт в Европу BP продолжает искать возможности инвестиций с Роснефтью Правительство готово пустить газ Роснефти в Европу через соглашение с Газпромом в качестве эксперимента Сечин остается руководить Роснефтью еще 5 лет Роснефть выполнила программу buyback на 10% Глава BP Луни предложен в совет директоров Роснефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az