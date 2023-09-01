Центральная комиссия Роснедр одобрила "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, входящий в состав ЦКР.
"Роснефть" свой проект представила по трем участкам на Таймыре, мы рассмотрели и одобрили. Но там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического", - сказал он.
Также Шпуров отметил, что другие компании пока не обращались за лицензиями на геологическое изучение и оценку пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземного хранилища.
По данным Росгеолфонда, лицензии на ПХН структура "Роснефти" - "Восток Ойл" - получила в ноябре 2021 года. Эти лицензии охватывают Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре (Красноярский край). В начале марта на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий. Вместе с тем, 7 марта Роснедра выдали лицензии на геолизучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" (входят в "Роснефть").
Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Москва обещает сделать выводы в связи с требованием Дании в 3 раза сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене
Розничные инвесторы начали активно инвестировать в уран - FT
Буданов: для Китая именно военное поражение России — это плохо
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС