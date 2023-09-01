Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вознаграждения за высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров на прошедших в городе Ченду (Китай) XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и городе Марибор (Словения) Европейском летнем юношеском фестивале.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.
Согласно распоряжению министерству спорта и молодежи Азербайджана выделено 291,2 тыс.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Б.Рустамбеков
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