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Спорт 01.09.2023 20:20

Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вознаграждения за высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров на прошедших в городе Ченду (Китай) XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и городе Марибор (Словения) Европейском летнем юношеском фестивале.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Согласно распоряжению министерству спорта и молодежи Азербайджана выделено 291,2 тыс.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УНИВЕРСИАДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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