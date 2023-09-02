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Регион 02.09.2023 23:15

Пашинян считает, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам (это происходит - ИФ). Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении в субботу.

По его словам, российские миротворческие силы не выполняют обязательства по трехстороннему заявлению от ноября 2020 года. "Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года - ИФ). И это повод для серьёзного беспокойства", - сказал Пашинян.

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Тэги: ПАШИНЯН, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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