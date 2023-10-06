Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0169 GBR   2.07 TRY   0.0614

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -1.91 Brent 84.07 -1.74

СНГ 06.10.2023 21:12

Ушаков сомневается в том, что Путин встретится с Пашиняном на саммите СНГ в Бишкеке

Помощник президента РФ Юрий Ушаков усомнился в возможности встречи президента Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном на предстоящем на следующей неделе саммите СНГ в Бишкеке.

"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда, есть сведения, что он будет (участвовать) по видеоконференции", - сказал Ушаков, слова которого выложил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" "Россия 1 ВГТРК" Павел Зарубин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА, ВОЗМОЖНОСТЬ


Похожие новости


Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России Россия призывает Баку проявить милосердие к сепаратистам в Карабахе Баку предложил Москве на двусторонней основе договариваться о статусе миротворцев РФ в Карабахе, Ереван дал согласие - Путин Путин обвиняет США в попытках подменить международное право колониальным мышлением Песков: даты визита Путина в Китай согласованы Точной даты телефонного разговора Путина и Эрдогана нет, но при необходимости этот разговор можно быстро согласовать - Песков Алиев и Путин провели телефонный разговор Путин заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре Путин намерен проинформировать Ван И о ситуации в Карабахе В сфере ВТС у России и КНДР есть перспективы - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az