Ушаков сомневается в том, что Путин встретится с Пашиняном на саммите СНГ в Бишкеке

Помощник президента РФ Юрий Ушаков усомнился в возможности встречи президента Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном на предстоящем на следующей неделе саммите СНГ в Бишкеке.
"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда, есть сведения, что он будет (участвовать) по видеоконференции", - сказал Ушаков, слова которого выложил в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" "Россия 1 ВГТРК" Павел Зарубин.
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