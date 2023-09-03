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Происшествия 03.09.2023 11:01

Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан самолета тайваньской авиакомпании "EVA Air", выполнявшего рейс Тайбэй-Милан, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной этого стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета (сердечный приступ).

В 05:15 по местному времени самолет Boeing 787-9 приземлился в бакинском аэропорту, говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАЙВАНЬ, АВИАКОМПАНИЯ, ПОСАДКА, САМОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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