Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан самолета тайваньской авиакомпании "EVA Air", выполнявшего рейс Тайбэй-Милан, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев. Причиной этого стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета (сердечный приступ). В 05:15 по местному времени самолет Boeing 787-9 приземлился в бакинском аэропорту, говорится в сообщении. В.Алиев

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