Глава Минобороны Украины ожидает «бум» производства дронов в стране

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что, по его мнению, в стране осенью произойдет бум производства беспилотников. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах», — сказал министр, отметив, что на упрощение процедуры производства БПЛА на Украине ушел примерно год и это повлекло принципиальные изменения во взаимодействии министерства обороны с другими подразделениями.

В.Алиев