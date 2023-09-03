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Дальнее зарубежье 03.09.2023 21:00

Глава Минобороны Украины ожидает «бум» производства дронов в стране

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что, по его мнению, в стране осенью произойдет бум производства беспилотников. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах», — сказал министр, отметив, что на упрощение процедуры производства БПЛА на Украине ушел примерно год и это повлекло принципиальные изменения во взаимодействии министерства обороны с другими подразделениями.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ДРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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