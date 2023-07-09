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В Киеве заявили о планах нарастить выпуск собственных танков

Министр промышленности Украины Александр Камышин заявил, что стране понадобится от трех до шести месяцев на наращивание производства танков, передает агентство Bloomberg.

Он отметил, что в июне 2023 года страна произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Ранее сообщалось, что установка блоков динамической защиты "Контакт-1" на немецкие танки Leopard 2 позволит снизить их уязвимость. Такие боевые машины ранее были переданы Украине.

В интернете распространились фотографии танков Leopard 2A4 с блоками советского "Контакта", зафиксированными на башне и бортах корпуса. Немецкие военнослужащие заявили, что брони Leopard 2A4 будет недостаточно для защиты от снарядов российских танков Т-90 или современных версий Т-72.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ТАНКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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