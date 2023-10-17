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Дальнее зарубежье 17.10.2023 20:30

США поставили Украине все обещанные 31 танк M1A1 Abrams - представитель командования

США полностью передали Украине обещанные танки M1A1 Abrams - 31 единицу, заявил представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О Доннелл.

"Мы выполнили наши договоренности. С этого момента украинцам решать, когда и где можно использовать эту технику", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что все украинцы, тренировавшиеся в Германии использованию этих танков, вернулись на Украину, также туда доставили боеприпасы и запчасти.

В конце сентября сообщалось, что 23 сентября в Украину поступила первая партия этих танков.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать их и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в ФРГ обучение на американских танках.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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