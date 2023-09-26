Белый дом рассчитывает, что поставки Киеву танков Abrams повысят наступательные возможности ВСУ

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что поставка Украине американских танков Abrams будет способствовать наступательным действиям украинской армии.

"Танки Abrams обладают большими возможностями (...), они придадут украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва", - сказал он в интервью Bloomberg.

В то же время Кирби признал, что эти танки требуют значительных затрат на облуживание, включая поставки запасных частей.

"Все эти вызовы реальны, и мы потратили массу времени на то, чтобы убедиться в том, что украинцы достаточно подготовлены для того, чтобы не только управлять танками, но и обслуживать их", - отметил он.

В ответ на вопрос о том, сколько ракет большого радиуса действия ATACMS Вашингтон намерен поставить Украине и когда это может произойти, Кирби заявил: "Мне пока нечего объявить по поводу этих поставок".

Как сообщалось, первая партия танков Abrams уже поступила на Украину, всего президент США Джо Байден обещал Киеву 31 единицу.