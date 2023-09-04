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Здравоохранение 04.09.2023 19:03

Центральная больница Хачмазского района направит 763 тыс. манатов на капремонт нежилых зданий

Центральная больница Хачмазского района привлекла ООО «Construction Business Group» для проведения работ по капитальному ремонту нежилых зданий.

Как сообщает агентства "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным порталагосзакупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 763,114 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 6 месяцев.

Х.Насирзаде

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Тэги: ХАЧМАЗ, БОЛЬНИЦА, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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