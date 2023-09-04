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Бизнес и законодательство 04.09.2023 15:58

Страны ЕС в I полугодии увеличили экспорт смартфонов в Азербайджан в 1,8 раза

Страны Европейского союза (ЕС) в первом полугодии 2023 года увеличили поставки смартфонов в Азербайджан в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52,456 тыс. единиц.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Евросоюза (Евростат), в денежном выражении поставки выросли в 2 раза, до 40,746 млн евро.

Львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в январе-июне в Азербайджан поставлено 50,071 тыс. смартфонов (рост в 1,8 раза) на 40,504 млн евро (рост в 2,1 раза). Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов и Польши.

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС экспортировали в Азербайджан 75,020 тыс. смартфонов на 53,915 млн евро.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, СМАРТФОНЫ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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