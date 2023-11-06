Страны ЕС за 8 мес. поставили в Азербайджан смартфонов на 57 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-августе 2023 года увеличили поставки смартфонов в Азербайджан в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,556 тыс. единиц, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,8 раза, до 57,301 млн евро.
Львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в январе-августе в Азербайджан поставлено 71,112 тыс. смартфонов (рост в 1,6 раза) на 57,03 млн евро (рост в 1,8 раза). Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС экспортировали в Азербайджан 75,020 тыс. смартфонов на 53,915 млн евро.
Р.Керимов
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