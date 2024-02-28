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Транспорт и связь 28.02.2024 19:00

Страны ЕС нарастили в 2023г поставки смартфонов в Азербайджан в 1,6 раза

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году поставили в Азербайджан порядка 120,5 тыс. смартфонов в Азербайджан, что на 60,6% больше, чем в 2022 году, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 80,3%, до 97,2 млн евро.

При этом львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в прошлом году в Азербайджан было поставлено около 117,8 тыс. смартфонов (рост на 62,7%) на 96,8 млн евро (рост на 82,1%).

Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, СМАРТФОНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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