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Внешняя политика 04.09.2023 16:15

Сийярто сообщил, что Венгрия начала получать азербайджанский газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил что провел встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Будапеште.

«Снова поприветствую моего друга Байрамова в Будапеште, чтобы отметить, что между Азербайджаном и Венгрией уже начался поток газа», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Сийярто, написанные в соцсетях.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершает визит в Венгрию.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в IV квартале 2023 года начнет поставки газа в Венгрию (объем – 100 млн куб.м.). Кроме этого, Венгрия закупит 50 млн куб. м. для газохранилищ.

Р.Керимов

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Тэги: СИЙЯРТО, БАЙРАМОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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