Сийярто сообщил, что Венгрия начала получать азербайджанский газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил что провел встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Будапеште.

«Снова поприветствую моего друга Байрамова в Будапеште, чтобы отметить, что между Азербайджаном и Венгрией уже начался поток газа», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Сийярто, написанные в соцсетях.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершает визит в Венгрию.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в IV квартале 2023 года начнет поставки газа в Венгрию (объем – 100 млн куб.м.). Кроме этого, Венгрия закупит 50 млн куб. м. для газохранилищ.

Р.Керимов