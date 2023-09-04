Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0176 GBR   2.1434 TRY   0.0637

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 85.55 +1.92 Brent 88.55 +1.72

Внешняя политика 04.09.2023 17:14

Баку и Будапешт провели первое заседание стратегического диалога

Первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией состоялось в понедельник в Будапеште, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Мероприятие состоялось в рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Венгрию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», протокол первого заседания стратегического диалога Баку и Будапешта подписали главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сийярто.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе визита Байрамов и Сийярто провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе.

«На встрече (в расширенном составе – ИФ) обсуждались двустороннее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией, вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», - сообщил МИД в соцсети «Х» (ранее твиттер).

По итогам заседания Байрамов и Сийярто выступили с заявлением для прессы.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, СИЙЯРТО, ДИАЛОГ


Похожие новости


Сийярто сообщил, что Венгрия начала получать азербайджанский газ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az