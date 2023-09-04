Баку и Будапешт провели первое заседание стратегического диалога

Первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией состоялось в понедельник в Будапеште, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Мероприятие состоялось в рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Венгрию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», протокол первого заседания стратегического диалога Баку и Будапешта подписали главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сийярто.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе визита Байрамов и Сийярто провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе.

«На встрече (в расширенном составе – ИФ) обсуждались двустороннее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией, вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», - сообщил МИД в соцсети «Х» (ранее твиттер).

По итогам заседания Байрамов и Сийярто выступили с заявлением для прессы.

Р.Керимов