Байрамов и Сийярто обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили на встрече в четверг в Баку вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в том числе ситуацию в регионе.
«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в том числе текущая региональная ситуация», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов, в частности, проинформировал собеседника о ситуации в регионе, последних шагах Баку для продвижения мирной повестки, перспективах мирного процесса (с Арменией – ИФ). Он приветствовал участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Сийярто, в свою очередь заявил, что Венгрия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнув при этом необходимость использования имеющегося потенциала.
«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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