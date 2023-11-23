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Внешняя политика 23.11.2023 17:07

Байрамов и Сийярто обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили на встрече в четверг в Баку вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в том числе ситуацию в регионе.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в том числе текущая региональная ситуация», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов, в частности, проинформировал собеседника о ситуации в регионе, последних шагах Баку для продвижения мирной повестки, перспективах мирного процесса (с Арменией – ИФ). Он приветствовал участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Сийярто, в свою очередь заявил, что Венгрия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнув при этом необходимость использования имеющегося потенциала.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, СИЙЯРТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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