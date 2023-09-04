Байден о своем возрасте: с годами приходит только мудрость

Президент США Джо Байден в понедельник, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность.
"Кто-то сказал: "Знаете что, Байден становится старым". Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости", - сказал 80-летний Байден, выступая в Белом доме в честь Дня труда.
"Я выполнял свою работу дольше, чем кто-либо. И знаете, что? Я продолжу делать это с вашей помощью", - подчеркнул американский лидер.
Помимо этого, Байден выступил с критикой в отношении экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.
"По сути, тот парень, который покинул пост президента до меня, был одним из двух президентов в истории, которые ушли с должности, оставив в Америке меньше рабочих мест, чем их было при их избрании избрали", - утверждал Байден.
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